Laurène a 37 ans. D'ici deux ans, elle sera aveugle.

Dans ce deuxième chapitre, elle nous emmène dans ses voyages, pour voir, avant qu'il ne soit trop tard. Quand elle rentre chez elle, entre deux avions, elle commence à préparer son nouveau quotidien. Tout en refusant la seule étiquette de femme handicapée.

Cet épisode s'inscrit dans notre série anniversaire. Pour fêter les 4 ans de Post-Scriptum, nous prenons des nouvelles des personnes que nous avons interviewées aux débuts de notre podcast. Vous pouvez aussi entendre Laurène dans «Cher donneur», notre tout premier épisode dans lequel elle raconte ses deux greffes de cœur.

«Pour l'instant j'ai été en Egypte, en Norvège, en Israël, en Jordanie, au Kenya, en Martinique, à Budapest, en Toscane et je vais en Andalousie dans dix jours. Je me sens très chanceuse parce que je rencontre beaucoup de gens du coup qui ont perdu la vue ou qui perde la vue et tout le monde n'a pas la chance de faire ce que je fais: je perd la vue en voyant toutes les merveilles du monde. Je trouve que c'est joli comme façon de perdre la vue.»

Une lettre sonore réalisée par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation: Romain Dubrac.

Illustration: Charlotte des Ligneris.