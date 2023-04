Post-Scriptum

Aurélie et Jonathan sont ensemble depuis 12 ans. Lola et Guillaume se sont rencontrés il y a 18 ans. Les ébats passionnés et fréquents des débuts ont laissé la place à des relations plus disparates.

«–Idéalement ce serait tout les jours. De manière réaliste, une fois tous les deux jours. Parce que je pense que ce serait matériellement possible, en gros.

–Moi, je dis, plus modestement, je dirai que ce serait toutes les semaines y avoir droit. Et en profiter.

–Et bien de temps en temps mon conjoint me dit: ”Tu trouves pas que ça fait longtemps qu'on a pas eu de rapport sexuel?”. Et souvent je dis non. Et lui me dit si. Et je dis “Comment ça? Tu comptes?” Et après on a une petite engueulade, parce que lui compte un peu et moi je compte pas du tout. Et c'est vrai que je vois que ça lui pèse et c'est ça moi qui me fais de la peine.»

Une lettre sonore réalisée par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation: Romain Dubrac

Illustration: Charlotte des Ligneris