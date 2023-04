Post-Scriptum

Aurélie et Jonathan sont ensemble depuis 12 ans, ils sont parents de deux enfants. Lola et Guillaume se sont rencontrés il y a 18 ans et ils ont une petite fille. Pour ces deux couples, les ébats passionnés et fréquents des débuts ont laissé la place à des relations plus disparates, une fois toutes les deux semaines, tous les mois ou parfois plus…

«–Alors moi, j’ai un mec qui adore compter. Mais dans la vie générale. Sa passion c'est les tableaux Excel. Et donc lui, il sait la fréquence des nos rapports, ça c'est sûr.

–Et bien moi, c'est vrai que je me suis posé la question de si le désir s'amenuise est-ce qu'il est le reflet d'un amour qui s'use ou pas.

–Ah, mon chiffre de fréquence? Alors, j'en ai absolument aucune idée. Je pense que je dirais toutes les deux semaines.»

Un épisode réalisé par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation: Romain Dubrac

Avec les voix des comédiens Eloïse Auria et Guillaume Le Duff.

Illustration: Charlotte des Ligneris