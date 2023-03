Post-Scriptum

Aurore a eu le courage de quitter son conjoint. Avec ses cinq enfants, elle s'est installée dans une maison qu'elle a achetée en région parisienne pour s'éloigner du père de ses enfants, mais aussi de sa propre famille. Cette liberté n'est pas sans sacrifices, pour elle qui subit aujourd'hui la précarité de plein fouet.



«Voilà, c'est ma maison. C'est vrai que c'est quand même sympa, c'est vrai qu'on peut s'évader. Quand ça ne va pas moi je m'évade ici c'est sûr. Il y a deux parties: le jardin du bas puis le jardin du haut, et ça monte plus haut. En fait là c'est vraiment la forêt, donc on a des cerfs, de jolies choses. Souvent on est là: "oh il y a un cerf". Ils sont là, ils se baladent. On a eu un blaireau aussi pendant une semaine.»

