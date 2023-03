Post-Scriptum

Aurore élève seule ses cinq enfants. À l'âge de 16 ans, elle échappe à un mariage forcé en Mauritanie. À 22 ans, elle fonde une famille avec un homme qui se révèle violent et polygame. Dans ce premier chapitre, elle raconte le long chemin vers son indépendance.



«Je peux pas revenir en arrière. J'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte qu'il fallait que je parte. Pour moi ma priorité c'est m'en sortir au jour le jour. J'ai trop de choses à dire en fait. Là je vais éplucher les légumes et m'avancer avant que les petits rentre le soir, pour pouvoir faire les devoirs et tout ça, pour qu'ils soient niquel avant le coucher. Tout est chronométré parce que sinon je m'en sors pas. Faut vraiment que tout soit réglé, la moindre erreur ça devient compliqué.»

Un épisode réalisé par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation : Romain Dubrac

Illustration : Charlotte des Ligneris