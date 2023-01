Post-Scriptum

Etienne, Hatoumata, Charles, Amaya, Colette et Joseph… Ils ont entre 9 et 16 ans et ils ont grandi avec la pandémie de Covid, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine et d'autres actualités anxiogènes.À travers des lettres, ils s'adressent à eux-mêmes dans le futur, quand ils auront 20 ans de plus: Quels adultes veulent-ils devenir ? Dans quel monde se voient-ils grandir?Une lettre sonore collective réalisée par Alice Milot et Charlie Dupiot avec des collégiens et lycéens du groupe scolaire de la ville de Chamonix (Haute-Savoie) et avec des élèves de l'école primaire de l'Aqueduc à Paris (10ème). Avec l'aide de leurs enseignants Carla Ribay et Noam Soulat.

Un épisode réalisé par Charlie Dupiot et Alice Milot.

Création musicale, mixage et réalisation : Romain Dubrac

Illustration : Charlotte des Ligneris