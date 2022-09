Post-Scriptum

«Tu allaites ?». La question paraît anodine mais elle peut réveiller des blessures intimes et susciter des débats passionnés. En France, une femme sur deux allaite son bébé à la sortie de la maternité.Dans cet épisode, Camille, Carla, Nathalie et Alexandra nous racontent leur choix d'allaiter ou celui de donner le biberon. Et nous partagent autant de manières d'être mère…«Tout le monde autour de moi a trouvé que c'était vraiment extra, merveilleux, super, fantastique. J'allaite mes enfants quand ils sont nés et tout a changé quand l'allaitement est devenu un allaitement long. En fait jusqu'à six mois quand on allaite, on est une mère dévouée, parfaite, enfin vraiment il y a un espace de truc un peu vierge Marie. Et puis à partir de six mois on devient la mère qui veut pas couper le cordon. Limite, franchement, limite sortir du village. Moi, par exemple, dans un contexte professionnel, jamais je ne demanderai à une femme si elle allaite au sein ou au biberon, je vais demander ça à mes proches amies.»



Un épisode réalisé par Alice Milot et Charlie Dupiot

Création musicale, mixage et réalisation: Jérémie Besset

Illustration: Charlotte des Ligneris