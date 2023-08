Dans ces différentes affaires, la police scientifique doit découvrir quel poison a été utilisé pour pouvoir mettre la main sur le meurtrier. Les nouvelles technologies lui permettent de travailler plus rapidement et de clore les enquêtes avant que le tragique ne frappe encore à la porte.

«Quand on exhume un corps à la recherche de métaux lourds, comme le plomb, le thallium, l'arsenic... Ce sont tous des éléments et ils existent depuis la création du système solaire».

L'explosion d'une voiture entraîne des enquêteurs sur le parcours tortueux d'une meurtrière. Celle-ci semble avoir essayé d’empoisonner son ami avant d’utiliser des explosifs pour en finir. De l’autre côté du pays, une femme amenée aux urgences transforme malgré elle l’hôpital en champ de bataille ; son sang est devenu un gaz mortel pour quiconque le respire. Enfin, en Floride, une famille entière contracte une étrange maladie jusqu’au drame ; la mère de famille meurt dans d'atroces souffrances. Le poison est le tueur le plus discret et le plus silencieux. Les spécialistes doivent déployer toute leur énergie pour le trouver et l’arrêter.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Clem. Il a été réalisé par Susan Mann.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.