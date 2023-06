«Tout au long de mes 22 ans de travail avec l'ATF, en particulier des années à Cleveland où j'ai travaillé très souvent sur des cas de crimes organisés et de voitures piégés, je n'avais jamais vu une explosion de cette importance.»

Dans l'État de New York, quatre déflagrations mortelles se produisent en l'espace de 90 minutes. Les enquêteurs sont sur la trace d'un poseur de bombes forcené. En Floride, d’autres détectives sont dépêchés sur les lieux d'une importante explosion qui s'est produite chez des riches propriétaires. Quelque part sous les décombres se trouvent les indices qui conduiront la police scientifique à ces deux meurtriers.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Greg Francis.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.