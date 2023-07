«Nous avons des échantillons de la fosse. Comme c'est une fosse, il y a trois dimensions. Nous avons effectué des prélèvements à différents endroits, maintenant nous avons un profil».

Dans le désert de l'Arizona, un détective doit établir un lien entre un meurtrier et la scène d'un crime. Les seuls indices dont il dispose sont deux cosses de haricots. Sur une plage isolée, un meurtre grotesque déroute les enquêteurs. Face à ce crime, un géologue légiste espère transformer une poignée de sable en témoin de l'accusation. Enfin, après des années passées à la recherche d'une tombe cachée, la seule pièce à conviction dont la justice dispose pour inculper un tueur est la racine d'un arbre. Pour résoudre ces affaires, la police scientifique se sert de la nature comme d’un puissant allié.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lorraine Markus. Il a été réalisé par Joe Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.