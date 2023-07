«La morsure avait laissé une marque très nette. Les dents du tueur étaient particulières, elles étaient crochues et ébréchées à plusieurs endroits.»

Une série de meurtres se produit dans une résidence universitaire américaine. Le seul indice est une marque de morsure sauvage sur l'une des victimes. Les enquêteurs en sont convaincus, un certain Ted Bundy en serait l’auteur. Au Canada, la police se met à la recherche d'un tueur sadique dans une ville touristique. Les victimes s'accumulent mais aucun indice ne subsiste. Sur une aire d’autoroute en Floride, des automobilistes se font violemment attaquer. La trace de main ensanglantée sur la scène de crime semble suggérer que l’agresseur est une femme. Les profilers et les psychologues sur ces affaires cherchent à comprendre les pulsions meurtrières des tueurs en série pour, enfin, parvenir à les arrêter.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Robert Clem. Il a été réalisé par Mike Sinclair.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.