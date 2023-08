«En examinant la porte, j'ai tout de suite constaté que le tueur s'était servi d'un tournevis de 8 mm dont l'embout était dentelé».

Aux États-Unis, des policiers trouvent toute une famille assassinée chez elle. Les victimes sont couvertes de marques étranges. Pour capturer les meurtriers, les experts devront découvrir ce qui a causé leurs blessures. Dans une autre région, un homme vient en aide à un automobiliste en panne qui l’agresse violemment après l’avoir aidé à réparer son moteur. Ailleurs, des policiers sont sur la piste d'un psychopathe avec pour seuls indices quelques tournevis. Tout comme les empreintes digitales, grâce aux techniques de la police scientifique, les marques laissées par des outils peuvent mener au criminel.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joe Wiecha.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.