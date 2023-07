«En général, lorsqu'on frappe quelqu'un une seule fois, il n'y a pas d'éclaboussures. Le sang afflue autour de la blessure. C'est la deuxième fois qu'on assène le coup qu'il se produit des éclaboussures».

Des policiers du Connecticut croient qu'une femme disparue a en fait été assassinée. Mais comment pourront-ils le prouver s'ils ne retrouvent pas son corps ? Dans une autre affaire, un squelette est découvert dans un puits après 14 ans de recherches. Les experts auront-ils assez d'indices pour reconstituer les événements ? Enfin, alors qu’une enquête entourant l'homicide d'un homme est au point mort depuis quelque temps, le mystère est finalement résolu lors du décès du père de la victime. Depuis toujours, les meurtriers veulent cacher les cadavres de leurs victimes pour éviter d'être impliqués. Mais, maintenant, la police scientifique sait rendre justice, avec ou sans corps.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Robert Gardner. 

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.