«Le premier outil que le tueur a utilisé est un couteau de cuisine. Il est très souple, très aiguisé, on peut facilement s'en servir pour couper des os.»

À Fairfax, en Virginie, des policiers découvrent le corps décomposé d'une personne dont la disparition n'a jamais été signalée. Du côté de la Floride, un meurtrier avoue un crime horrible mais les policiers n'arrivent pas à retrouver le corps de la victime. Dans ces deux affaires distinctes, les preuves sont minces. Que ce soit directement sur les corps ou sur un sol souillé, la police scientifique cherche des indices. Son but ? Prouver que le crime parfait n'existe pas et que les morts nous parlent.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Robert Clem et il a été réalisé par Joseph Wiecha.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.