«A l'écoute de l'enregistrement, c'était intrigant parce que les pilotes avaient raté leur approche et il amorçaient un demi-tour, on pouvait entendre le bruit des moteurs augmenter.»

Par une nuit orageuse, un avion de ligne américain amorce un atterrissage de routine qui s'achève dans le drame. Les enquêteurs sont chargés de découvrir les éléments qui ont provoqué le crash de l'avion, entraînant la mort de tous ses passagers. Dans les rocheuses canadiennes, un pilote rate sa manœuvre d'atterrissage. Dans les secondes qui suivent, l'avion à pleine vitesse s'écrase brutalement dans la forêt avoisinante. L'accident est-il dû à une défaillance mécanique ou à une erreur humaine ? Les experts cherchent les réponses dans les boîtes noires, seules témoins de ces deux tragédies.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lynn Waltz. Il a été réalisé par David Haycox.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.