Pour résoudre une affaire compliquée, les experts de la police scientifique se concentrent sur les traces de sang laissées sur les lieux du crime. Avec un nouveau laser, ils peuvent en apprendre beaucoup plus sur le meurtre et trouver enfin celui qui l'a commis.

«Les plus grosses tâches que je n'ai jamais vues sur des scènes de crime, sont produites par giclées artérielles et c'est ce que j'ai compris en voyant la taille de la tâche sous la couche de peinture. »

À Seattle, des enquêteurs espèrent qu'une tache de sang les mènera vers un tueur. Dans une autre région des États-Unis, des scientifiques proclament qu'un nouvel ordinateur peut lire dans le cerveau des criminels. Peut-il vraiment avoir accès à la vérité cachée dans la mémoire d'un individu ? Enfin, en Californie, on découvre deux cadavres en pleine nature. Face au manque d’indices, la police utilise une nouvelle technique au laser afin de prouver la culpabilité du meurtrier. Le développement des nouvelles technologies permet aux détectives de découvrir les indices ne pouvant être vus à l'œil nu.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Robert Clem et il a été réalisé par Greg Francis.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.