«On peut prélever des empreintes sur des surfaces comme le papier glacé, des serviettes ou des mouchoirs en papier, ces surfaces assez fragiles.»

En 1963, des détectives enquêtent sur la mort d'une femme en Californie mais ils ne disposent pas de la technologie nécessaire pour retrouver son meurtrier. Il leur faudra près de 30 ans pour faire parler les empreintes digitales sur la scène de crime. Pour un homicide commis dans le Vermont, les policiers ont un suspect mais ne trouvent pas de preuves concrètes pour le faire inculper. Seule l'empreinte marquée de sang sur l'arme du crime peut les aider. Dans une autre affaire, des traces de doigts laissées sur un sac à ordures sont les seuls indices sur l'identité d'un tueur en série. Identifier des personnes par leurs empreintes digitales devient une arme redoutable pour confronter les criminels et résoudre des affaires compliquées.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Greg Francis.

Pour découvrir nos autres podcasts, suivez Initial Studio sur Instagram et Facebook.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.