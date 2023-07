Police scientifique

«C'est très difficile de faire son boulot quand on a 15 ou 20 caméras à quelques mètres de soi et que des journalistes essaient de faire leur enquête.»

C’est l’histoire d’un double homicide qui a marqué l’Amérique, celui de Nicole Brown et de son ami Ronald Goldman. Le suspect numéro 1 est OJ Simpson, joueur de football américain au sommet de sa gloire et ex-mari de Nicole. Des preuves scientifiques irréfutables semblent aller en ce sens, mais c’est sans compter sur la défense acharnée de la star ; ses avocats évoquent des preuves douteuses et des analyses scientifiques bâclées. Ce procès ébranle aussi bien le monde judiciaire que le milieu de la science.

