«La plupart des criminels sous-estime ce que nous pouvons découvrir en laboratoire».

En Californie, une jeune femme perd la vie en tombant d'une falaise. Des mois après son enterrement, un enquêteur croit que sa chute n'était pas accidentelle. Dans une autre région des États-Unis, des experts doivent prouver que quelques fragments d'os proviennent du corps d'une femme disparue deux ans plus tôt. Enfin, des chercheurs tentent de déterminer la cause de la mort d'une femme 3 000 ans après son décès. Parviendront-ils à pratiquer une autopsie sans détruire son corps momifié ? Grâce à l'apport d'une technologie de pointe, la police scientifique enquête sur d'anciens crimes non résolus et remonte le temps pour obtenir quelques révélations d'outre-tombe.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et Lorraine Markus. Il a été réalisé par John Forte et Susan Mann.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.