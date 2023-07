«Une de mes tâches en tant qu'analyste de scène de crime, est d'examiner un véhicule sans aucune influence extérieure».

Dans l'État du Maine, les enquêteurs ne disposent que de quelques fibres de tissu pour faire accuser un dangereux violeur. En Floride, des policiers doivent élucider un accident de voiture dont le récit est improbable. Les légistes pourront-ils utiliser les fibres provenant du site de l'accident afin de découvrir ce qui est véritablement arrivé ? La résolution de ces affaires ne repose que sur de minuscules fragments pratiquement invisibles à l'œil nu. Les scientifiques s’acharnent sur ces parcelles d'indices dans l'espoir de découvrir la vérité.

Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série "FBI Files" produit par New Dominion Pictures. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn, Doug Aronson et Robin Bates. Il a été réalisé par Susan Mann.

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Production éditoriale: Sarah Koskievic et Astrid Verdun, assistées de Sidonie Cottier

Montage: Johanna Lalonde

Illustration: Laurine Vogel

Avec la voix de Benjamin Saeptem Hours.