Plus bio la vie

Il y a plus de 10.000 ans apparaissait l'agriculture: nos ancêtres ont appris à reconnaître, cultiver, adapter, récolter; bref, à domestiquer les plantes dans le but de se nourrir. Mais avant de se régaler d'une bonne baguette ou d'une salade de haricots frais, il a fallu planter des graines. Plus précisément: des semences, le petit nom donné aux graines traitées et sélectionnées pour être semées.

Comment les choisit-on? Qui a le droit de les vendre? Pourquoi représentent-elles un enjeu politique, économique et agronomique? Et quel impact pour les consommateurs et consommatrices?

Dans ce neuvième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille Geoffroy VIaud, responsable filière végétale chez Biocoop et Philippe Pointereau, agronome et coordinateur du livre Le pouvoir de notre assiette.

