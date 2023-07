À en croire les étals des supermarchés, il n'y a plus de saisons. Les tomates cerises nous font de l'œil été comme hiver, les haricots verts poussent apparemment toute l'année, les framboises font de super desserts à Noël et les endives d'excellentes salades estivales. Mais pour peu qu'on s'attarde sur l'étiquette, on découvre que les tomates de janvier n'ont jamais vu la terre et que les haricots frais viennent du Kenya. Alors oui, le climat se dérègle, mais la saisonnalité des fruits et légumes n'est pas obsolète pour autant.

Qu'est-ce qu'on entend exactement par «produit de saison»? Quels sont les impacts liés au non-respect de la saisonnalité? Comment la promouvoir et comment la privilégier dans son alimentation quotidienne?

Dans ce dixième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille Louise Carlat, responsable régionale fruits et légumes chez Biocoop.

Musique: «May the chord be with you», Computer Music All-stars