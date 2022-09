Saviez-vous qu'on jette un tiers de la nourriture produite? Avec ce que la seule Europe met à la poubelle chaque année, on pourrait nourrir 1 milliard de personnes, pendant que près de 900 millions de personnes souffrent de malnutrition.

En France, les pertes et le gaspillage alimentaire représentent 10 millions de tonnes de produits par an, pour un montant de 16 milliards d'euros. Soit 30 kg par an et par personne –dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés et encore emballés. Un non-sens éthique, écologique et économique. Alors quelles solutions pratiques mettre en place, individuellement et collectivement, pour réduire ce gaspillage et valoriser les déchets alimentaires?

Dans ce huitième épisode de Plus bio la vie, Nora Bouazzouni accueille Marion Noirot, cheffe de projet RSE chez Biocoop, et Moïra Tourneur, responsable du plaidoyer à Zéro Waste France.

