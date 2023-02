Pour cette nouvelle saison de Peak TV, Anaïs et Marie s'attaquent à un des plus gros phénomènes sériels de ces derniers mois: la saison 2 de The White Lotus.

Cette satire de Mike White, sur des riches qui passent des vacances désastreuses dans un hôtel de luxe, a récemment raflé un paquet de récompenses aux Golden Globes. Pourtant, son deuxième volet, diffusé sur OCS, s'est montré bien plus clivant que le premier.

Pourquoi la saison 2 est-elle meilleure que la première (oui, on n'a pas peur de le dire)? Le modèle de la série risque-t-il de s'essouffler? Et comment expliquer la garde-robe de Portia?

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Thread Twitter qui analyse le générique de la série The White Lotus

