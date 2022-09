Cette semaine, on vous emmène en Californie, dans la ville fictive de Neptune, là où se déroule Veronica Mars, diffusée entre 2004 et 2007 et actuellement disponible sur Amazon Prime Video. Une série féministe pleine d'esprit, qui a une place de choix dans le panthéon personnel d'Anaïs et Marie.

Comment expliquer le statut culte de Veronica Mars? Comment la série a-t-elle vieilli depuis sa diffusion? Connaîtra-t-on un jour un meilleure couple que LoVe?

À lire sur le même sujet: Veronica Mars, l'héroïne badass qui existait 15 ans avant #MeToo

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

