Vous l'avez vu tellement souvent que vous pourriez l'écrire vous-même. Ça commence presque toujours avec un cadavre. Deux détectives mènent l'enquête et au moins l'un d'entre eux est alcoolique avec un passé tragique. Dans le duo d'enquêteurs règne une tension, sexuelle ou autre. Et beaucoup de mystères sont à résoudre. Vous l'aurez compris, cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie vous parlent de l'un des genres les plus populaires à la télé: les séries criminelles.

Qu'est-ce qui nous plaît autant dans ce genre omniprésent? Pourquoi se prête-t-il si bien au format sériel? Existe-t-il des enquêteurs heureux?

À lire sur le même sujet: «The Wire», vingt ans après: les visages de la police de Baltimore

Références:

«True crime: où sont les victimes?», Marie Telling, Slate.fr

«Pourquoi les meurtriers et stalkers de séries TV nous fascinent», Peak TV

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

