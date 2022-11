Chèr·es Peakies, cette semaine, Marie et Anaïs vous réservent une surprise qui devrait vous plaire. Elles ont reçu Michael Schur, l'un des scénaristes et producteurs de The Office (US) mais aussi cocréateur de Parks and Recreation et Brooklyn Nine-Nine, et créateur de The Good Place, à l'occasion de la sortie de son livre Comment être parfait, dans lequel il s'interroge sur la philosophie éthique et la morale.

Avec ce génie des séries comiques modernes, elles ont discuté de son expérience de scénariste, producteur et showrunner dans l'industrie des séries télévisées, des changements sociétaux à Hollywood et du plot twist de la fin de la saison 1 de The Good Place.

La version intégrale et originale de l'entretien avec Michael Schur est disponible sur toutes les plateformes de podcasts, dans le flux de Peak TV. La retranscription de l'interview traduite dans son intégralité est disponible via ce lien.

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Doublage: Alexandre Bert

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

