Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie vous parlent enfin d'une de leurs séries préférées, The Leftovers, cocréée par Damon Lindelof (Lost, Watchmen) et Tom Perrotta, et diffusée entre 2014 et 2017 sur HBO. Une histoire unique, d'amour et de perte, une œuvre existentielle et bouleversante, dont le mystère reste entier jusqu'au bout.

Pourquoi The Leftovers reste-t-elle une des meilleures séries de tous les temps? Va-t-on un jour se remettre du final? Et Nora a-t-elle dit la vérité?

À lire sur le même sujet: Après la polémique «Lost», le miracle de la fin de «The Leftovers»

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.