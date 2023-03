The Last of Us, saison 1, épisode 3. | Capture d'écran via Prime Video

Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent The Last of Us (HBO). Ras-le-bol d'entendre parler de pandémie? Dommage! C'est le sujet de la série, phénomène du moment. Tirée du jeu vidéo du même nom sorti en 2013 sur PS3, cette série HBO nous plonge dans un monde ravagé par un champignon qui transforme ceux qu'il colonise en zombie.

La série est-elle une bonne adaptation? Cette énième histoire d'apocalypse zombie mérite-t-elle qu'on s'y attarde? Pourquoi Pedro Pascal est-il le sexy daddy dont on rêve tous?

À lire sur le même sujet: «The Last of Us», «Aftersun» et les papas sexy

Chers fans de Peak TV, le podcast marque une petite pause pour laisser place à AMIES, l'autre podcast de Marie et Anaïs où elles explorent deux genres du cinéma: l'horreur et la romance. Peak TV reprendra dans quelques semaines avec toujours plus de séries.

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

