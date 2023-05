Cette semaine, dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent le sixième épisode de cette ultime saison de Succession. Et si vous pensiez que «L to the OG» était un monument de gêne, préparez-vous, parce que cet épisode, c'est pire. Au programme: une conférence de presse, du flirt et des deepfakes.

La semaine dernière, Shiv était au sommet alors que Roman n'allait pas très fort. Leur power ranking a-t-il évolué? Quelle est la meilleure insulte de l'épisode? Et la meilleure réplique? Anaïs et Marie ont-elles des prédictions pour la suite?

À lire sur le même sujet: On va parler de «Succession» [GARANTI SANS SPOILER]

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy», Dan Henig

