Cette semaine, un épisode spécial de Peak TV: Anaïs et Marie regardent le premier épisode de la quatrième saison de Succession.

Ils sont riches, ils sont odieux, ils sont malheureux, ils utilisent «fuck off» comme une ponctuation et ils ont élevé le look col roulé-doudoune sans manches au rang d'art... C'est la famille Roy, des ultra-puissants américains que l'on adore détester dans la série Succession.

Puisque c'est l'une des séries préférées d'Anaïs et Marie, elles ont décidé de débriefer ces nouveaux épisodes, de débattre de leurs personnages préférés et détestés, des meilleurs scènes, répliques et insultes des Roy, et de tout vous partager.

Quel membre de la famille finira par remporter ce jeu de pouvoir et succéder à Logan? Ces gens seront-ils un jour heureux? Qui est le plus gros loser de la série?

À lire sur le même sujet: Les grandes entreprises françaises n'ont rien à envier à «Succession»

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

