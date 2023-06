Après avoir débriefé chaque épisode de la saison 4 de Succession, Anaïs et Marie n'étaient pas encore prêtes à dire adieu à la famille Roy. Elles vous proposent donc un épisode bilan où elles reviennent sur leurs moments préférés des quatre saisons de la série. Pour l'occasion, elles ont invité Malik Bentalha, humoriste, acteur et réalisateur, fan de la série et de Peak TV.

Pour Malik Bentalha, Succession est «la plus grande série de l'histoire, une tragi-comédie shakespearienne et surtout une histoire de famille». Mais, comme pour Malik et tous les fans de la série, ce qu'il reste après le finale, c'est surtout un sentiment d'abandon et de tristesse. Heureusement, Anaïs et Marie étaient là pour l'accompagner.

Chèr·es Peakies, les récaps de Succession c'est fini, mais ne vous inquiétez pas: Anaïs et Marie reviendront très vite avec de nouveaux épisodes de Peak TV. En attendant, vous pouvez les suivre dans leur autre podcast, AMIES, diffusé tous les vendredis, dans lequel elles se font découvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur.

À lire sur le même sujet: «Succession» nous rapproche de l'expérience collective de «Game of Thrones»

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy», Dan Henig

