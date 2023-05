Cette semaine, dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent le septième épisode de cette ultime saison de Succession. Au programme: une trahison, du vin biodynamique et une dispute.

La semaine dernière, Tom et Shiv filaient le parfait et amour, et Kendall mettait Matsson en échec avec sa nouvelle utopie techno-capitaliste de l'enfer. Mais dans Succession personne ne reste jamais au sommet très longtemps, cet épisode l'a bien prouvé… Leur power ranking a-t-il évolué? Quelle est la meilleure insulte de l'épisode? Et la meilleure réplique? Anaïs et Marie ont-elles des prédictions pour la suite?

À lire sur le même sujet: Les montres de luxe, personnages à part entière de «Succession»

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.