Cette semaine, dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent le deuxième épisode de la quatrième saison de Succession. Au programme: fusion-acquisition et daddy issues.

Il y a une semaine, on retrouvait notre famille de milliardaires dysfonctionnels préférés dans un épisode de haut vol qui nous a forcées à penser à l'odeur que pourrait avoir le doigt de Greg, et à imaginer à quoi ressemblent les tétons-omelettes de Logan.

La semaine dernière, Kerry avait le vent en poupe, tandis que Connor était le loser préféré d'Anaïs et Marie. Leur power ranking a-t-il évolué? Quelle est la meilleure insulte de l'épisode? Et la meilleure réplique? Qui sont les losers et les winners? Et qui est le number one boy?

À lire sur le même sujet: Quel crime a commis Skyler White pour que les téléspectateurs la détestent autant?

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.