Depuis le 2 mai 2023, les scénaristes d'Hollywood sont en grève. Toute l'industrie est perturbée et les sorties des grosses productions sont reportées.

Anaïs et Marie reçoivent Céline Robinson, scénariste franco-américaine depuis 2013, pour les aider à décrypter les raisons de la colère qui gronde à Hollywood. Salaires, droits d'auteurs, conditions de travail: les scénaristes ont de nombreuses revendications et sont désormais soutenus par de nombreux acteurs qui ont rejoint la grève.

À lire sur le même sujet: Streaming, précarité, «mini rooms»: les scénaristes de séries expliquent leur grève

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

