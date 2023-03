Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie regardent Seinfield (NBC). Ils sont quatre, ils sont médiocres, ils jugent tout et tout le monde et ont un compas moral franchement douteux. On ne devrait pas prendre autant de plaisir à passer autant de temps avec eux… Et pourtant.

Comment une série sur rien («a show about nothing») est-elle devenue un tel succès? La sitcom culte a-t-elle bien vieilli? Et surtout, comment est-ce que Kramer gagne sa vie?

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast d'Anaïs Bordages et Marie Telling produit par Slate Podcasts.

Direction éditoriale: Christophe Carron

Production éditoriale, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

