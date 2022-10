Industry, diffusée sur OCS depuis 2020, a commencé comme une sorte de Skins dans le monde de la finance. La montée en puissance de sa saison 2, qui vient de s'achever, en a fait une des meilleures séries du moment. Elle se frotte à d'autres grosses références comme Succession ou Mad Men… tout en gardant un style bien à elle.

Qu'est-ce qui fait d'Industry un série unique? Y a-t-il un vrai propos derrière son vernis ultra-stylisé? Et qui a compris quoi que ce soit à ce que font ces gens?

À la fin de l'épisode, retrouvez une interview exclusive des créateurs de la série, Mickey Down et Konrad Kay.

L'interview est aussi à lire sur Slate.fr:

«Notre mantra avec Mickey, c'est que chaque épisode doit ressembler à un final»

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.