La semaine dernière dans Peak TV, nous avions parlé des Anneaux de pouvoir. Cette semaine, on fait un petit tour dans la maison du dragon, a.k.a. l'autre série de fantasy du moment.

House of the Dragon, c'est le préquel très attendu de Game of Thrones, qui se déroule environ 200 ans avant les aventures de Daenerys, et qui suit les histoires de famille sacrément compliquées de la dynastie Targaryen.

La série est-elle à la hauteur des attentes? A-t-elle une chance d'atteindre le succès de sa prédécesseure? Et combien d'héritiers potentiels ces pauvres femmes vont-elle pondre avant la fin de la saison 1?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

