For All Mankind, saison 1, épisode 3. I Capture d'écran via Apple+

Imaginez une série au croisement entre Mad Men, The Americans et Battlestar Galactica, le tout avec des rebondissements qui feraient pâlir les scénaristes de Grey's Anatomy… Eh bien, le résultat obtenu est For All Mankind, une série sur l'exploration spatiale vraiment pas comme les autres. Diffusée sur Apple TV+ depuis 2019, elle est acclamée par la critique et sa popularité ne cesse d'augmenter.

Qu'est-ce qui fait de For All Mankind la série la plus ambitieuse du moment? Qu'est-ce qui la rend si addictive? Jusqu'où les scénaristes vont-ils aller?

À lire sur le même sujet: «For All Mankind», la meilleure série que vous ne regardez pas

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Carron et Benjamin Saeptem Hours.

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

Suivez Slate Podcasts sur Instagram et Facebook. Pour échanger et découvrir de nouveaux podcasts, rejoignez le Slate Podcast Club sur Facebook.