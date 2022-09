Pendant le premier confinement, Normal People est venue nous extraire de notre quotidien déprimant et nous offrir une échappatoire. La série est d'ailleurs devenue un véritable phénomène critique et populaire.

Alors forcément, on attendait de pied ferme sa petite sœur: Conversations with Friends, une autre série irlandaise, également adaptée d'un roman de Sally Rooney et avec une héroïne tout aussi introvertie et torturée.

Conversations with Friends est-elle à la hauteur de sa prédécesseure? Comment expliquer l'absence d'engouement autour de la série? Et où peut-on se trouver un Nick et une Bobby pour venir compliquer nos vies?

