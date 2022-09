Cette semaine dans Peak TV, on vous propose un épisode un peu spécial, lié à l'actualité.

Jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II est décédée, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence écossaise de Balmoral. Depuis, les hommages se succèdent. Figure publique quasi mythique, incarnation absolue de l'identité britannique, icône pop… La souveraine anglaise a réussi l'exploit d'être la femme la plus célèbre des cent dernières années, tout en préservant une aura de mystère. Une série a tenté de percer le mythe et d'offrir un portrait intimiste de la reine: The Crown.

Quelle image le programme de Peter Morgan donne-t-il de la reine? A-t-il influencé la perception que l'opinion publique a de la famille royale?

Chaque vendredi, Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent sur Slate.fr les tendances et l'actualité des séries TV.

Peak TV est un podcast de Marie Telling et Anaïs Bordages, produit par Slate.fr

Prise de son, montage et réalisation: Aurélie Rodrigues

Musique: «Arpy (Saeptem PeakTV Megamix)», Dan Henig

