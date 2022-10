Cette rentrée série a été le théâtre d'une bataille entre deux géants: House of the Dragon (HBO), le préquel de Game of Thrones, et Les Anneaux de pouvoir, inspirée de l'univers de Tolkien, produite par Amazon.

C'est de cette dernière dont on vous parle aujourd'hui, avant de partir pour Westeros dans le prochain épisode. La série tirée du Seigneur des Anneaux est la production télé la plus chère de l'histoire et aura aussi été l'une des plus attendues.

Mais vaut-elle vraiment le détour? Parvient-elle à satisfaire à la fois les fans de Tolkien et les néophytes?

Retrouvez aussi, dans l'épisode une interview de Laura Martin-Gomez, présidente de l'association Tolkiendil, docteure en littérature comparée et professeure d'anglais.

