Cette semaine dans Peak TV, Anaïs et Marie vous proposent un épisode un peu spécial. Il y a quelques mois, elles ont écrit un livre, Petit éloge des anti-héroïnes de séries, publié aux éditions Les Pérégrines. Dans cet épisode, elles reviennent sur la genèse du projet, leurs anti-héroïnes préférées et déclarent leur amour à ces personnages.

Comment ont-elles fait la sélection? Qu'ont-elles appris? Et quelle est, selon elles, l'anti-héroïne ultime?

Anaïs Bordages et Marie Telling décortiquent les tendances et l'actualité des séries TV. Critiques, analyses et coups de cœur, elles montrent comment les séries reflètent la société... et inversement.

Référence:

Petit éloge des anti-héroïnes de séries, éditions Les Pérégrines (2022)

