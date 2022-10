Pamela, jeune femme à la chevelure étincelante, est accoudée à la balustrade en bois de teck blanc qui surplombe la baie de Palm Beach. Elle attend le retour de John, son compagnon, parti chercher des cocktails au jus de papaye, et qui a quelque chose de très important à lui dire. Pendant ce temps, elle contemple les reflets du soleil dans les vagues. Bientôt, elle se contemple elle-même contemplant les reflets du soleil dans les vagues, puis elle se contemple elle-même se contemplant contemplant les reflets du soleil dans les vagues. Et ainsi de suite. À l’infini. Un nombre incalculable de Pamela sont accoudées à la balustrade en bois de teck blanc. Palm Beach explose, saturé de Pamela.

Réalisation: Sebastian Dicenaire

Prise de son: Pierre Devalet et Bastien Hidalgo Ruiz

Bruitage: Elias Vervecken

Montage: Sebastian Dicenaire et Christophe Rault

Mixage: Jeanne Debarsy

Interpréation: Géraldine Frippiat, Nicolas Matthys et Sebastian Dicenaire

Musique originale: Sebastien Dicenaire

Musique additionnelles: Hawaiians Serenaders, Setuniman & RobinHood (freesound.org) et Christophe Rault