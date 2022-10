Après l’explosion de Palm Beach, Pamela a retrouvé John sur une île déserte. Tandis que les kurus-kurus mâles chantent dans la fin du jour, John dépose un baiser brûlant sur les lèvres de Pamela. Le moment est idyllique, jusqu’à ce qu’un bug apparaisse dans le décor. Lorsque John déclare à Pamela, je cite : «La seule chose qui compte au monde, c’est que nous soyons kurus-kurus à présent», Pamela comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Bientôt, John est emporté par une déferlante de kurus-kurus. La dernière parole de John hante Pamela : « Blancheur…».

Réalisation: Sebastian Dicenaire

Prise de son: Pierre Devalet et Bastien Hidalgo Ruiz

Bruitage: Elias Vervecken

Montage: Sebastian Dicenaire et Christophe Rault

Mixage: Jeanne Debarsy

Interpréation: Géraldine Frippiat, Nicolas Matthys et Sebastian Dicenaire

Musique originale: Sebastien Dicenaire

Musique additionnelles: Hawaiians Serenaders, Setuniman & RobinHood (freesound.org) et Christophe Rault