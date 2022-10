Le Processus, ce terrible virus qui modifie le tissu même de la réalité, s’est emparé de l’île où Pamela et John s’étaient retrouvés. Pamela flotte entre la vie et la mort dans une longue traversée de la blancheur. Elle y croise son rêve le plus cher, ainsi qu’une chambre d’hôpital où se joue son destin.

Réalisation: Sebastian Dicenaire

Prise de son: Pierre Devalet et Bastien Hidalgo Ruiz

Bruitage: Elias Vervecken

Montage: Sebastian Dicenaire et Christophe Rault

Mixage: Jeanne Debarsy

Interpréation: Géraldine Frippiat, Nicolas Matthys et Sebastian Dicenaire

Musique originale: Sebastien Dicenaire

Musique additionnelles: Hawaiians Serenaders, Setuniman & RobinHood (freesound.org) et Christophe Rault