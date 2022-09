Épisode 6 - Reprise de course et tourbillon médiatique.

Le naufrage a finalement connu un dénouement heureux. Jean Le Cam a réussi le sauvetage, en pleine nuit. Il cohabite pendant plusieurs jours avec Kevin Escoffier à bord de son bateau… Mais pour poursuivre son tour du monde en solitaire, il doit désormais le débarquer. Ensuite, seulement, la course reprendra pour Jean, alors que le tourbillon médiatique débutera pour Kevin.

Vous entendrez dans ce sixième épisode : Jacques Caraës, le directeur de course du Vendée Globe ; Kevin Escoffier, “le naufragé” ; Fabienne Morin, responsable communication de PRB ; Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq, qui a remporté le Vendée Globe fin janvier ; et Sabrina Millien, la femme de Kevin. Ce sixième et dernier épisode raconte ainsi l’après, une fois Kevin sauvé.

Onde de choc est produit par Podiio, écrit par Alexis Raison, réalisé par Mathieu Viguié, du studio Qude, avec la collaboration de Louis Chabain. Podiio est à retrouver sur www.podiio.fr et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn). Pour nous joindre : [email protected] La vignette du podcast a été réalisée par KIBAR.