Il est environ 2h du matin, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2020, quand Jean Le Cam retrouve Kevin Escoffier. Il est naufragé, dans son radeau de survie, depuis 11 heures. La mer est toujours chaotique, mais moins déchaînée qu’en fin d’après-midi. Cette fois, les conditions du sauvetage semblent réunies. la tension, déjà immense, monte encore d’un cran. Le dénouement est proche.

Ce cinquième épisode raconte le sauvetage, le moment où l’émotion atteint son maximum… ainsi que les heures et les jours qui suivent.

Vous entendrez dans ce cinquième épisode : Kevin Escoffier ; Jean Le Cam, sur son bateau Yes We Cam ; Jean-Jacques Laurent, président de PRB ; Jacques Caraës, directeur de course du Vendée Globe ; et Sabrina Millien, la femme de Kevin.

Onde de choc est produit par Podiio, écrit par Alexis Raison, réalisé par Mathieu Viguié, du studio Qude, avec la collaboration de Louis Chabain. Podiio est à retrouver sur www.podiio.fr et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn). Pour nous joindre : [email protected] La vignette du podcast a été réalisée par KIBAR.