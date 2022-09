Onde de choc

À terre, les heures sans nouvelle de Kevin Escoffier sont de plus en plus longues, ce soir du 30 novembre. En mer, l’inquiétude est identique… L’annonce de la nouvelle glace tous les coureurs, l’un des leurs a déclenché sa balise de détresse. Le premier skipper dérouté est Jean Le Cam. Il arrive sur place à 17h04 et repère aussitôt Kevin dans son radeau de survie. Mais l’issue de l’histoire n’est pas proche pour autant.

Ce quatrième épisode raconte, comme le précédent, toute cette soirée d’angoisse, mais cette fois vécue sur l’eau. Là où PRB a disparu, là où Kevin est recherché, dans les fameuses mers du Sud.

Vous entendrez dans ce quatrième épisode : Jean Le Cam, le skipper de Yes We Cam ; Jacques Caraës, le directeur de course ; bien sûr Kevin Escoffier ; Yannick Bestaven, skipper de Maître Coq ; et Sébastien Simon, skipper de Arkéa-Paprec.

