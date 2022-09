Tous les quatre ans depuis 1989, le Vendée Globe raconte des histoires hors du commun… C’est l’une de ces histoires que ce podcast Onde de choc va vous raconter. Celle du naufrage, et du sauvetage, de Kevin Escoffier. En 2020, à 40 ans, Kevin Escoffier prend le départ de son premier Vendée Globe, un tour du monde en 80 jours, en solitaire. Une course comme nulle autre, qu’il prépare depuis un an et demi, sous les couleurs orange et noir de PRB.

Ce premier épisode raconte toute la préparation au Vendée Globe de Kevin Escoffier, et les premières semaines de course. Du dimanche 8 novembre, jour du départ, au lundi 30 novembre, jour de l’accident…

Vous entendrez dans ce premier épisode : Kevin Escoffier ; Sabrina Millien, la femme de Kevin ; Franck-Yves Escoffier, le père de Kevin ; Jean-Jacques Laurent, président de PRB, le sponsor de Kevin ; et Jacques Caraës, directeur de course.

Onde de choc est produit par Podiio, écrit par Alexis Raison, réalisé par Mathieu Viguié, du studio Qude, avec la collaboration de Louis Chabain. Podiio est à retrouver sur www.podiio.fr et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn). Pour nous joindre : [email protected] La vignette du podcast a été réalisée par KIBAR.